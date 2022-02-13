أنقرة (زمان التركية) – وجه ترخان جوميز، الطبيب السابق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، انتقادات إلى الرئيس وحكومة حزب العدالة والتنمية.

وعبر تويتر نشر جوميز، النائب البرلماني السابق، سلسلة تغريدات انتقد خلالها الارتفاع الجنوني في أسعار الكهرباء والوقود والسلع الغذائية والعديد من الخدمات.

جوميز أعاد التذكير بتصريحات أردوغان في عام 1996 التي ذكر خلالها أن ثروته تتمثل في خاتم ذهب، قائلا: “عندما بلغوا سدة الحكم كان كل ما يملكونه خاتم الزواج، بينما كنا نحن نمتلك الذهب. ثم علمونا أن نغلق أعيننا وندعو. عندما فتحنا أعيننا رأينا في حوزتهم ثورة ضخمة، بينما نحن نمتلك حفنة من الخيار”.

وفي إشارة منه إلى الارتفاع الجنوني في أسعار الخدمات في تركيا في مقابل تراجع قيمة الدخل، نشر جوميز صورة تضمنت فاتورة الكهرباء الخاصة بمنزله في بريطانيا وعلق عليها، قائلا: “لدي منزل مؤلف من خمسة غرف وكانت فاتورة الكهرباء والغاز الطبيعي الخاصة بالشهر الماضي تبلغ 154.64 جنيه إسترليني. أجرتي تبلغ 85 جنيه إسترليني للساعة أي أن تكلفة التدفئة لمدة شهر تعادل أجرة ساعتين من العمل”.

يذكر أن معدل التضخم النقدي السنوي في تركيا قفز إلى 48 بالمئة، وفق بيانات رسمية لشهر يناير الماضي.