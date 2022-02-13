أنقرة (زمان التركية) – ابدي نفزات تارهان، أحد مؤسسي شركة سادات الأمنية انزعاج من كتاب “جيش الظل” الذي يفضح طبيعة نشاط الشركة ويتضمن معلومات عن مؤسسيها من الأسواق.

ويتضمن الكتاب، الذي تولى تأليفه الصحفيان جانر تاشبينار وأرسين أرأوغلو، معلومات عن مؤسسي وأنشطة الشركة التي تردد اسمها كثيرا بالرأي العام التركي خلال السنوات الأخيرة. ويضم الكتاب أيضا صورا ومعلومات حول المعسكرات التابعة لها خارج تركيا.

من جانبه بعث تارهان إخطارا إلى دار نشر القطة الحمراء المسؤولة عن طباعة وتوزيع الكتاب أعرب خلاله عن رفضه للادعاءات الخاصة به الواردة داخل الكتاب المشار إليه.

وطالب محاميه دار النشر بالتوقف عن طباعة نسخ جديدة من الكتاب وسحب النسخ الموزعة بالفعل من الأسواق مع حذف اسم موكله وعدم الحديث عنه ضمن النسخ التي سيتم طباعتها فيما بعد.

يذكر أن شركة سادات الأمنية، يصفها البعض بجيش الرئيس أردوغان الموازي.