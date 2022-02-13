أنقرة (زمان التركية) – قالت صحيفة “هآرتس” العبرية، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قلق من فرض عقوبات أمريكية، على بلاده إذ بات يتوجب عليه اتخاذ موقف أكثر حزما تجاه موسكو في ظل الأزمة الأوكرانية الروسية.

كتب خبير الدبلوماسية تسفي بارئيل مقالا في صحيفة هآرتس الإسرائيلية، مقالا تحت عنوان “أردوغان قلق، وإيران ترى فرصة: الشرق الأوسط يراقب أوكرانيا بقلق”، ركز خلاله على أن ما يخشاه أردوغان أكثر من الحرب في أوكرانيا، هو العقوبات التي ستفرضها الولايات المتحدة على تركيا.

حصلت أنقرة على منظومة دفاع جوي صاروخي روسية جلبت عقوبات لتركيا وتهدد واشنطن بعقوبات إضافية على تركيا للسبب ذاته.

وأشارت الصحيفة إلى أن تهديد روسيا بغزو أوكرانيا قد يخلق المزيد من التوترات بين موسكو وأنقرة، خاصة بالنظر إلى العلاقة الاقتصادية والشخصية لرئيس تركيا مع أوكرانيا.

وذكر المقال أن أردوغان بعد عودته من كييف خالي الوفاض، وجد نفسه مرة أخرى محاصرًا في الأدغال، فهو خائف من العقوبات الأمريكية التي ستجبره على الوقوف ضد روسيا.

وأشير في المقال إلى أن تركيا لديها علاقة وثيقة مع كل من روسيا وأوكرانيا، وتم التذكير بأن أردوغان التقى مع زيلينسكي في كييف وقبل بوتين دعوة أردوغان، لكنهما لم يحددا موعدًا بعد.