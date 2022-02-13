أنقرة (زمان التركية) – قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن اليونان لها كامل السيادة على جزرها في بحر إيجة، فيما تعارض تركيا وتشعر بالقلق.

وكان وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو قال إنه في حال عدم تراجع اليونان عن تسليح الجزر في بحر إيجة فإن هذا الأمر سيجعل السيادة على هذه الجزر محط نقاش، مفيدا أن تركيا بعثت خطابين إلى الأمم المتحدة بسبب انتهاك اليونان لوضع الجزر المنزوعة السلاح في إيجة وأنها تتابع الأمر عن كثب.

وأضاف جاويش أوغلو أن هذه الجزر منزوعة السلاح، تم منحها إلى اليونان بموجب اتفاقيتي لوزان وباريس للسلام شرط بقائها منزوعة السلاح مشيرا إلى بدء اليونان في انتهاك هذا الأمر اعتبارا من ستينات القرن الماضي.

وفي رده على هذه التصريحات أكد مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية أن سيادة اليونان على الجزر في بحر إيجة ليست محط نقاش مشددا على ضرورة احترام وحماية سيادة ووحدة أراضي جميع الدول.

جدير بالذكر أن الخارجية اليونانية أصدرت بيانا شددت خلاله على رفضها القطاع للاتهامات التي يوجهها المسؤولون الأتراك بشأن وضع الجزر في بحر إيجة.

وفي يناير الماضي تحدث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار عن أن اليونان وضعت أسلحة في 16 جزيرة من بين 23 جزيرة، بمخالفة للاتفاقيات الموقعة بينهما.

وكان وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، هجوما على تركيا وأتهمها بمحاولة إجبار بلاده على التخلي عن حقها في الدفاع عن النفس.

وقال الوزير في تصريحات من السعودية في يناير الماضي، إن أنقرة تهدد بشن الحرب في حال ممارسة أثينا حقها في توسيع مياهها الإقليمية، كما هو منصوص عليه بوضوح في القانون الدولي للبحار.

وأضاف الوزير اليوناني أنه في الوقت الذي تطلب فيه تركيا من اليونان نزع السلاح من الجزر، فقد اصطفت على طول الجزر بأكبر قوة إنزال وأكبر أسطول في البحر الأبيض المتوسط.

مع تصاعد التوتر بين أنقرة وأثينا بدأت اليونان تحديث قواتها العسكرية، من خلال تطوير طائراتها من طراز F-16 بعدد 84 طائرة بأحدث الأنظمة لترقيها إلى النسخة F-16V، بالإضافة إلى إعادة تأهيل قوارب مراقبة الشواطئ التي كانت في المخازن، كما حصلت على طائرات مروحية مسلحة من طراز OH-58D، وكذلك مروحيات النقل ثقيل CH-47 من الولايات المتحدة الأمريكية.

وزير الدفاع التركي كشف أن اليونان وضعت أسلحة في الجزر الواقعة في بحر إيجه بشكل مكثف، مشيرًا إلى أنها وضعت منظومات دفاع جوي روسية متطورة كانت قد حصلت عليها في تسعينيات القرن الماضي، من طراز Tor (SA-15) وOSA (SA-8) في تلك الجزر، فضلًا عن وضع العديد من الأنظمة الاستخباراتية.

وأشار إلى أن تلك الجزر تضم ما يقرب من 20 مهبط للطائرات يمكن استخدامهم في حالة اندلاع حرب مع تركيا، مشيرًا إلى أن جميعها مناسب لإقلاع وهبوط الطائرات في حالات الحرب.