أنقرة (زمان التركية)ــ وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء اليوم الاثنين دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة تستغرق يومين.

وكان في استقبال أردوغان بقصر الوطن ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

تم عزف السلام الجمهوري، وتلقى أردوغان التحية من الحضور، وغادر برفقة ولي عهد أبو ظبي.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde Resmî Karşılama Törenihttps://t.co/6tuvfppwsp — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 14, 2022

تأتي الزيارة بعد ثلاثة أشهر من الزيارة التاريخية لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان إلى تركيا.

رغم إصابة أردوغان بفيروس كورونا، إلا أنه لم يتم تأجيل زيارته المحددة مسبقا إلى الإمارات، وأعلن أردوغان هذا الأسبوع أنه تعافى من الإصابة بعد مرور خمسة أيام فقط على إعلانه الإصابة بمتحور اوميكرون.

قررت تركيا والإمارات استعادة العلاقات الثنائية بينهما بعد سنوات من التوتر السياسي والاتهامات المتبادلة.

من المقرر أن يحضر أردوغان معرض “إكسبو 2020 دبي” ويزور منطقة المعارض يوم الثلاثاء.

يأمل أردوغان في الاستفادة اقتصاديا من وراء تحالفه مع الإمارات، وقال قبل مغادرة بلاده إنه يامل في رفع التبادل التجاري مع الإمارات ويبحث عن تعاون إقليمي معها.

يذكر أن الإمارات أعلنت عقب زيارة بن زايد أنها ستستثمر 10 مليار دولار في تركيا، وتم الإعلان عن اتفاقية مقايضة بقيمة 5 مليار دولار بين البنك المركزي الإمارات والبنك المركزي التركي.