أنقرة (زمان التركية) – أزالت بلدية بارجاما في ولاية إزمير غرب تركيا، ملصقات متعلقة بزيارة رئيس حزب الشعب الجمهوري زعيم المعارضة التركية، كمال كيليتشدار أوغلو.

أمانة حزب الشعب الجمهوري في بارجاما، نشرت عبر تويتر صور الملصقات التي تم إزالتها من قبل البلدية التي يديرها حزب العدالة والتنمية.

وأدان المنشور هذا التصرف “المتعصب”، ولم تدل بلدية بارجاما بأي تصريح بخصوص الادعاء بأن الملصقات تم إزالتها من قبل شرطة البلدية.

الملصقات كانت تتعلق بزيارة كيليتشدار أوغلو إلى إزمير اليوم الاثنين، من أجل وضع حجر الأساس لمحطة مترو بوجا، وهو أكبر استثمار في تاريخ إزمير.

وقالت أمانة الحزب في بيان متعلق بالأمر “ملصقاتنا، التي دعت شعبنا إلى حفل وضع حجر الأساس لمحطة مترو بوكا الذي سيعقد في 14 فبراير 2022 بمشاركة رئيس حزب الشعب الجمهوري، السيد كمال كيليجدار أوغلو تم الاستيلاء عليها وإزالتها من قبل إدارة بلدية برجاما التابعة لحزب العدالة والتنمية بمساعدة الشرطة البلدية”. أضافت”ندين بشدة هذا التعصب. وعلى الرغم من كل شيء، فإنه قادم”.