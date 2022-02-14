القاهرة (زمان التركية)ــ زعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن جهاز المخابرات “الموساد” ساعد في إحباط 12 عملية إرهابية ضد مواطنين إسرائيليين في تركيا خلال العامين الماضيين.

بحسب التقرير الذي نشرته القناة 12 الإسرائيلية، فإن الموساد نجح بفضل التنسيق مع جهاز المخابرات التركي في إحباط الهجمات التي كان عناصر تنظيم داعش يخططون لها ضد السياح الإسرائيليين في الداخل التركي.

يأتي تقرير القناة الإسرائيلية في أعقاب تغطية وسائل الإعلام التركية في وقت سابق من هذا الأسبوع لمحاولة اغتيال استهدفت رجل أعمال إسرائيلي تم إحباطها أيضا من خلال عملية تركية إسرائيلية مشتركة.

وزعمت مصادر إسرائيلية أن محاولة الاغتيال التي استهدفت رجل الأعمال الإسرائيلي تقف وراءها إيران، حيث سعت للانتقام بعد اغتيال محسن فخري زاده الإيراني على يد الموساد في عام 2020 بحسب الاعتقاد الشائع في إيران.

وكانت طهران أقدمت على تنفيذ عمليات اختطاف وهجمات أخرى على معارضين إيرانيين على الأراضي التركية في الماضي.

يذكر أن تركيا أعلنت استعدادها تطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد عقد من التوترات، ومن المتوقع أن يزور الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ البلاد في منتصف شهر مارس، في أول زيارة يقوم بها رئيس إسرائيلي منذ زمن.

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