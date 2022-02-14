أنقرة (زمان التركية) – نظمت مجموعة سيدات تظاهرة بأواني الطهي في منطقة كاديكوي بمدينة إسطنبول التركية، احتجاجا على ارتفاع أسعار السلع والخدمات.

İstanbul Kadıköy'de toplanan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri, "Vur tencereye tavaya, gel eşit özgür olmaya" temalı bir eylem yaptı. 13.02.2022

Kadiköy / istanbul#ZamlarGeriAlinsin pic.twitter.com/vpI1DpacPr — ilker eray (@IlkerEray) February 13, 2022

وتجمعت النساء يوم الأحد أمام رصيف عبارة كاديكوي، حيث قمن بقرع أواني الطهي واداء رقصة احتجاجا على الزيادات الحادة في أسعار العديد من السلع والخدمات.

ورفضت عناصر الشرط السماح لبعض النساء المشاركة في الاحتجاج بأواني الطهي.

يذكر أن معدل التضخم النقدي في تركيا قفز إلى 48 بالمئة، ويشتكي الأتراك من ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي بشدة.