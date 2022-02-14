أنقرة (زمان التركية) –قال الجنرال التركي المتقاعد، نجاة أسلان، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فشل في الوصول إلى النتائج التي كانت ينتظرها من وراء حشد قواته العسكرية على الحدود مع اوكرانيا.

تتصاعد التوترات بشأن الأزمة القائمة بين أوكرانيا وروسيا، حيث تواصل الولايات المتحدة ادعاءاتها بشأن استعداد روسيا لاحتلال أوكرانيا في الوقت الذي يرفض فيه الجانب الروسي وبشدة هذه الادعاءات.

وأشار أسلان خلال مقابلة مع صحيفة جمهوريت التركية، إلى أن مطالب بوتين السياسية وخطواته الاستراتيجية غير متوافقة.

وذكر أسلان أن بوتين حشد قواته العسكرية على الحدود الأوكرانية لإجبار حلف الناتو والولايات المتحدة على قبول مطالبه بـ “عدم توسع الناتو في شرق أوروبا وعدم منح أوكرانيا عضوية الحلف وإعادة القواعد العسكرية للحلف وأنظمته المسلحة إلى شروط عام 1997.

وأوضح الجنرال المتقاعد أسلان أن بوتين يريد تنفيذ مطالبه بتقديم ضمانات حول عدم التوسع في أوكرانيا.

لكن وفق أسلان، قوات بوتين العسكرية المحتشدة على الحدود الأوكرانية لم تكن قادرة على توفير تأثير رادع مخيف، وقال، “لم ينجح بوتين في مهمته ولم يتمكن من الحصول على النتائج السياسية التي يريدها. كان من الصعب عليه تحقيق الناتج السياسي الذي كان يرغب فيه، لأنه كان من الصعب أيضًا موازنة خطوة بوتين العسكرية مع مطالبه. بعبارة أخرى، كان من الصعب تحقيق النتائج المرجوة من خلال هذه الخطوة ” .

يحشد الجيش الروسي قوات عسكرية مؤلفة من مئة ألف عنصر على حدود أوكرانيا.

هذا وأفاد أسلان أن بوتين أرسل القوات العسكرية إلى حدود أوكرانيا لضمان تحقيق هذه المطالب غير أن الولايات المتحدة وحلف الناتو رفضوا كل هذه المطالب رفضا قاطعا.