أنقرة (زمان التركية) –انتقد زعيم حزب الديمقراطية والتقدم التركي، علي باباجان، تغير مواقف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من دولة الإمارات التي يزورها حاليا.

وكان أردوغان قال فبل مغادرة تركيا إنه بدأت مرحلة جديدة في العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة.

وعبر تويتر وجه باباجان انتقادات لأردوغان، قائلا: “إن كانت الإمارات العقل المدبر لأكثر ليلة دموية في تاريخ تركيا الحديث -حسب اتهام الرئيس سابقا-،

فكيف من السهل على أردوغان التقارب معها؟ هل سيعتذر من الشعب التركي إن كان قد ضلله بشأن تلك الليلة؟ وإن كانت المسألة تتعلق بالنقود فليعلن هذا”.

وأدرج باباجان جزء من كلمته التي ألقاها خلال مؤتمر الحزب ببلدة ينيجا بمدينة شانق قلعة في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول الماضي تعليقا على زيارة

ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تركيا.

قال باباجان آنذاك في كلمة مطولة حملت انتقادات عنيفة لأردوغان، مايلي:

“السلطات التركية تتهم هذه الدولة علانية بدعمها المحاولة الانقلابية الخائنة. أليس هذا اتهاما خطير؟ من هي تلك الدولة التي يتهمونها؟ إنها الإمارات العربية المتحدة. نحن نعلم جيدا العقوبات التي تم إصدارها بحق المشاركين في تلك المحاولة الانقلابية، فنحن نتحدث عن عقوبات بالسجن المشدد لخمسين ومئة مرة. وما هو الاتهام الموجه إليها؟ يتهمونها بدعم الانقلابيين. يواصلون اتهامها بهذا الشيء على مدار خمس سنوات.

أي من تصريحات أردوغان بشأن الإمارات العربية المتحدة صائبة؟ إن كانت تلك الدولة هي المدبرة للمحاولة الانقلابية التي أسفرت عن استشهاد 251 تركي فبأي وجه حق تستقبلهم بمراسم رسمية؟ إن لم تكن تلك الاتهامات صائبة فليعلن هذا. فليقولها صراحة إننا كذبنا عليكم أو لم نخبركم بالحقيقة وإن تلك الدولة أي الإمارات العربية المتحدة لا علاقة لها بالمحاولة الانقلابية. وإن كان هذا التقارب يتعلق بالمال فليعلن هذا. فليقولها صراحة إن تركيا أصبحت دولة بحاجة إلى المال لدرجة جعلتها تتجاهل المحاولة الانقلابية وتمضي قدما في طريقها”.