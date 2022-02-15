أنقرة (زمان التركية) – قالت معلومات إن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، متواجد في الإمارات من أجل التفاوض لإستعادة زعيم المافيا التركي الهارب، سادات بكر، إلى تركيا.

كان سادات بكر يمثل صداعا لحكومة حزب العدالة والتنمية، بالتفاصيل التي كشفها حول تجارة المخدرات وعمليات الاغتيال، إلى أن تم إجباره على الصمت.

وزير الداخلية التركي سليمان صويلو الذي كان من أوائل من استهدفهم سادات بكر في سلسلة مقاطع فيديو بثها من الإمارات، كان ضمن الوفد التركي المرافق للرئيس أردوغان إلى الإمارات.

رغم أن صويلو لم يشارك مطلقا في رحلات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الخارجية، إلا أنه تواجد في الإمارات.

صويلو، الذي كان مفاجأة الوفد، وقع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الكوارث والطوارئ، مع وزير الداخلية الإماراتي، سيف بن زايد آل نهيان.

وأشارت المعلومات المسربة إلى أن صويلو تفاوض مع آل نهيان بشأن تسليم بكر، وترحيله إلى تركيا لإسكاته بشكل تام.

كان سادات بكر قد وعد بمحاكمة سليمان صويلو.

وتم إسكات سادات بكر قبل فترة قصيرة من انطلاق المصالحة التركية الإماراتية.

أبو ظبي أجبرت سادات بكر على وقف بث مقاطع الفيديو، ثم منعته من نشر التغريدات، لكن زعيم المافيا قال إن الإمارات لن تسلمه إلى تركيا.

–