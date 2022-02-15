موسكو (زمان التركية) – أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء إن الوحدات العسكرية الجنوبية والغربية لروسيا بدأت في الانسحاب من الحدود الجنوبية لروسيا مع أوكرانيا.

المتحدث باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف، قال إن تم إعادة القوات إلى أماكن انتشارها الدائمة بعد المناورات.

تأتي الخطوة الروسية لاحتواء التوترات مع أوكرانيا في ظل مخاوف غربية من الغزو الروسي.

وقال أيضًا إن المناورات التي تشمل جميع المقاطعات تقريبًا والبحرية الروسية مستمرة.

وصرح كوناشينكوف للصحفيين بأن “وحدات المناطق العسكرية الجنوبية والغربية، بعد الانتهاء من مهامها، بدأت بالفعل … الانتقال إلى ثكناتها العسكرية”.

كما نشرت الوزارة مقطع فيديو لعربات عسكرية يتم تحميلها للعودة إلى قواعدها. ويشمل ذلك الدبابات ومدافع الهاوتزر ذاتية الدفع. كما نشر الجيش مقطعًا يظهر دبابات-72Bz تغادر موقع التدريبات.

حذرت واشنطن ولندن وكييف من أن روسيا تخطط “لغزو” أوكرانيا، فيما قالت موسكو أن رواية “الغزو” برمتها وهمية.