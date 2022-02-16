أنقرة (زمان التركية) – تعرض نجل زعيم المافيا المقرب لحزب الحركة القومية علاء الدين تشاكيجي، لهجوم مسلح بمدينة إسطنبول.

وخلال قيادة آدم تشاكيجي لسيارته في منطقة جفيزلي باغ بمدينة إسطنبول تعرض لإطلاق النار من سيارة أخرى مما أسفر عن إصاباتة بشكل طفيف.

وتوجه تشاكيجي عقب الهجوم إلى وحدة الجراحات الطارئة بمستشفى كلية الطب التابعة لجامعة إسطنبول، حيث تشير المعلومات الواردة في وسائل الإعلام إلى تعرض تشاكيجي لإصابة في ساقه اليمنى خلال الحادث.

يأتي ذلك في أعقاب اغتيال رجل الأعمال القبرصي التركي خليل فاليالي.

يذكر أن زعيم المافيا علاء الدين تشاكيجي الذي كان له نشاط إجرامي بارز في التسعينات، سن له حزب الحركة القومية قانونا خاصًا للإفراج عنه وضغط لإقراره، عرف باسم “قانون العفو العام”، خرج بموجبه عام 2020 من السجن، بعد اعتقاله منذ عام 2004 ومنذ ذلك الحين يشن هجوما على المعارضة.

لم تكن هذه المرة الأولى التي يتدخل فيها حزب الحركة القومية للإفراج عن علاء الدين تشاكيجي، ففي عام عام 2002، نجح دولت بهجلي في إقناع السلطات بإخراج تشاكيجي الذي كان معتقلا منذ 1998 بعد إدانته باغتيال أكثر من 40 شخصية في الخارج ووضعه تحت الإقامة الجبرية، لكنه هرب إلى اليونان ليتم اعتقاله بعد ذلك بعامين.