أنقرة (زمان التركية) – يستعد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لاستضافة نظيره الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، بعد أن تحدد الموعد الرسمي للزيارة التي انشغل أردوغان بها كثيرا الفترة الماضية.

الحكومة الإسرائيلية أعلنت أن الزيارة المقررة للرئيس إسحاق هرتسوغ إلى تركيا ستكون خلال يومي 9 و10 مارس.

وكان أردوغان أعلن أن الرئيس الإسرائيلي سيزور تركيا في فبراير ثم ذكر لاحقا أن الزيارة ستتم في مارس.

يطمع أردوغان في الفوز بصفقة إنشاء أنبوب الغاز الإسرائيلي في شرق المتوسط الواصل إلى أوروبا، بينما عقدت اليونان وقبرص اتفاقا مع الحكومة الإسرائيلية للهدف ذاته.

تستعد الحكومة التركية لنقل العلاقات مع إسرائيل إلى لمستوى أعلى، وهناك توقعات بإضفاء الطابع الرسمي على الادعاء بأن القدس هي عاصمة إسرائيل.

في عام 2016، باتفاق أعدته حكومة حزب العدالة والتنمية وتم قبوله في البرلمان التركي، تم إغلاق ملف حادثة مافي مرمرة، والإعلان عن اتفاق تطبيع مع إسرائيل يشمل الاعتراف ضمنيا بأن القدس عاصمة إسرائيل.

وتدعي الحكومة التركية عدائها للحكومة الإسرائيلية، في الوقت الذي ينفذ فيه رجال أعمال مقربين من حزب العدالة والتنمية صفقات بمليارات الدولارات مع إسرائيل. وزاد حجم التجارة بين تركيا وإسرائيل 3.5 مرات مقارنة بعام 2002 وبلغ 6.2 مليار دولار.

يذكر أن أردوغان لم يزر قطاع غزة منذ 12 عاما، رغم دفاعه عن القضية الفلسطينية.