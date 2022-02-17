أنقرة (زمان التركية)– سجلت العقارات في تركيا، ارتفاعا قياسيًا في ظل التراجع الحاد في قيمة الليرة وارتفاع معدل التضخم النقدي.

أسعار العقارات زادت على الصعيد السنوي خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول المنصرم بنسبة بلغت 59.59 في المئة.

وسجلت أسعار العقارات زيادة حقيقية بواقع 17.9 في المئة، بينما بلغت الزيادة السنوية في أسعار العقارات داخل مدينة إسطنبول نحو 63 في المئة.

وخلال ديسمبر/ كانون الأول المنصرم سجل مؤشر أسعار العقارات، الذي يهدف لمتابعة التغييرات بأسعار العقارات، زيادة بنحو 7.9 في المئة مقارنة بالشهر السابق ليبلغ 247.2 في المئة.

وبالمقارنة بشهر ديسمبر/ كانون الأول من عام 2020 سجل مؤشر أسعار العقارات خلال ديسمبر/ كانون الأول من عام 2021 زيادة بنحو 59.6 في المئة، وعكس المؤشر زيادة شهرية في أسعار العقارات بنحو 9.3 في المئة بمدينة إسطنبول، بينما بلغت هذه النسبة 8 في المئة بمدينة أنقرة ونحو 7.3 في المئة بمدينة إزمير.

وعلى الصعيد السنوي ارتفعت أسعار العقارات في مدينة إسطنبول بنحو 63 في المئة، في حين ارتفعت بنحو 55.7 في المئة بمدينة أنقرة وبنحو 58.3 في المئة بمدينة إزمير.