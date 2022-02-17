أنقرة (زمان التركية) – قال محمد أوز الجراح والمذيع الأمريكي ذو الأصول التركية، إن الادعاءات حول تورط حركة الخدمة في الانقلاب الذي شهدته تركيا منتصف يوليو 2016، “ليست ذات مصداقية”.

تصريحات أوز مقدم برنامج دكتور أوز شو الحواري التلفزيوني الأمريكي، كانت مع صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية.

وأوضح أوز المرشح لعضوية مجلس الشيوخ عن ولاية بنسلفانيا الأمريكية أن ملهم حركة الخدمة محمد فتح الله جولن سيبقى في بنسلفانيا، ولا يمكن لأحد أن يلمسه.

وفي سياق منفصل، انتقد الدكتور الأمريكي الشهير شراء تركيا منظومة الصواريخ الروسية إس-400.

وأكد أوز أنه لا يهتم بما إذا كان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يحب المواقف التي يتخذها، مشيرا إلى أنه واثق من أن بعض تصريحاته خلال الحملة الانتخابية لم تنل إعجاب أردوغان.

فشلت تركيا في إقناع الولايات المتحدة بترحيل ملهم حركة الخدمة فتح الله كولن، بسبب ضعف الأدلة التي قدمها أنقرة لإدانة فتح الله كولن بتدبير انقلاب 2016.