أنقرة (زمان التركية) – قال زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خذل الأتراك فيما يتعلق بالكهرباء.

الشعب التركي كان ينتظر منذ أيام قرارا من الرئيس أردوغان بخصوص تخفيض أسعار الكهرباء.

إلا أن أردوغان، أجل اتخاذ هذه الخطوة، وقال عقب اجتماع مجلس الوزراء: “ستعيد مؤسساتنا ذات الصلة تقييم التعريفات المنخفضة التي تصل إلى 210 كيلوواط / ساعة والتعريفات المرتفعة فوق 210 كيلووات لصالح مواطنينا. سيتم إجراء درجات مماثلة لحماية صغار التجار والحرفيين”. الأمر الذي اعتبره زعيم المعارضة خذلانا للشعب، في حين استبشر آخرين بإعلان أردوغان.

وعلق كيليتشدار أوغلو على تصريحات أردوغان، حيث وصفه بأنه خذل الشعب التركي مجددا بخصوص الكهرباء، ولم يقم بما ينتظره الشعب.

تصريحات كيليتشدار أوغلو جاءت من خلال تدوينة له على تويتر.

ووعد كيليتشدار أوغلو الشعب التركي بمواصلة الكفاح ضد الحكومة، مشيرة إلى أن ما يحدث مجرد بداية.

يذكر أن كيليتشدار أوغلو، كان قد أعلن أنه لن يدفع فواتير الكهرباء، احتجاجا على ارتفاع قيمتها.