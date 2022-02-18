بيروت (زمان التركية) – نفذ الطيران الطيران الإسرائيلي، عددا من الغارات الجوية الوهمية فوق المناطق في جنوب لبنان. ويأتي ذلك بعد تفعيل صافرات الإنذار في منطقة الجليل بسبب تسلل طائرة مسيرة من لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن “الطيران المعادي الإسرائيلي نفذ عددا من الغارات الجوية الوهمية فوق المناطق في جنوب لبنان”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن “مسيرة معادية صغيرة تسللت من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية حيث تم تفعيل الإنذارات في منطقة الجليل وإطلاق صواريخ اعتراض من نظام القبة الحديدية وتم استدعاء طائرات ومروحيات حربية”.

وكشف في وقت لاحق أنه “فقد الاتصال بالطائرة المسيرة بعد إطلاق صواريخ القبة الحديدية، دون أن يتم التأكد ما إذا كان ذلك بسبب إسقاطها أو لأنها عادت إلى المجال الجوي اللبناني”.