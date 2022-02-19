أنقرة (زمان التركية) -أعلن مسؤول تركي، عدد الحاصلين على الجنسية التركية حتى عام 2021، مشيرًا إلى أن هناك من يرغبون في الهجرة إلى تركيا في ظل الأوضاع غير المستقرة في بلادهم.

وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، قال إنه تم منح 193 ألف و293 من أصل سوري، بينهم 84 ألفًا و 152 طفلًا، الجنسية التركية، حتى 31 ديسمبر 2021،.

وأوضح صويلو وفق تصريحات مع مراسلي المؤسسات الإعلامية حول الهجرة، أنه على الرغم من انخفاض ضغط الوافدين من سوريا في السنوات الأخيرة، إلا أنه لا يزال مستمراً، وتتواصل التدفقات من الحدود الإيرانية.

وفيما يتعلق بموجات الهجرة المحتملة، ذكر صويلو أن هناك كتلة تزيد عن 8 ملايين شخص تريد الهجرة إلى رتكيا، بينهم مليوني أفغاني على الحدود الإيرانية و3.9 مليون من إدلب السورية.

كما أشار صويلو إلى أن 37 ألفًا 418 من أصل 3 ملايين و 700 ألف سوري متورطون في الجريمة في عام 2020 و 50 ألفًا و 231 في عام 2021.

وذكر صويلو أيضا أن هناك حوالي 3 ملايين و700 ألف سوري تحت وضع الحماية المؤقتة في تركيا، وتم تسجيل كل هذه منذ عام 2011.

وأكد الوزير التركي أنه بمجرد وصول هؤلاء اللاجئين إلى تركيا، تم إجراء فحوصات طبية، وتم نقلهم إلى المخيمات، وبدأت عمليات تكيفهم مع المجتمع بما في ذلك تعليمهم اللغة التركية.

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