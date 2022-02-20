أنقرة (زمان التركية) – قال تيموثي آش الخبير الاقتصادي البريطاني، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد يلجأ إلى عقد انتخابات مبكرة بسبب ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية، ونتائج استطلاعات الرأي.

وأوضح الاقتصادي الشهير آش أنه لا يعتقد أن السياسات الاقتصادية الحالية للحكومة يمكن أن تحافظ على استقرار الليرة حتى يونيو 2023، لذلك يعتقد أن الرئيس أردوغان سيقرر إجراء انتخابات مبكرة.

وأضاف آش أن أردوغان سيقود تركيا إلى الانتخابات في أشهر الخريف إذا تم الحفاظ على استقرار الليرة، وإذا رأى تحسنا في استطلاعات الرأي.

وبخصوص التضخم النقدي في تركيا، ذكر آش أن معدل التضخم بلغنحو 50 في المائة، ومعدل سياسة البنك المركزي عند 14 في المائة، مشيرا إلى أن هذا غير معقول، فمن الصعب للغاية محاربة التضخم عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة إلى هذا الحد.

وأكد آش أيضًا أن تركيا ستضطر في النهاية إلى رفع أسعار الفائدة من أجل التخلص من الوضع الحالي.

كما شدد آش أن الحرب الأوكرانية-الروسية المحتملة سيكون لها تأثير سلبي للغاية على الاقتصاد التركي.

من جهة أخرى، قال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، نعمان قورتلموش، في خطاب موجه لأحزاب المعارضة إن “انتخابات 2023 في فم الأسد”، أي أنه من الصعب عليهم الفوز بها.

قورتلموش قال إن أحزابا أخرى تظن أنها تحتل المركز الأول في تركيا، ولكن هذا غير صحيح، “حزب العدالة والتنمية هو الأول وقفقا لجميع استطلاعات الرأي”. وذكر قورتلموش أن حزب العدالة والتنمية يتفوق على أقرب منافسيه من الأحزاب الأخرى بفارق 10-12 نقطة. وفق كلامه.

وتابع قورتلموش: “لم يتبق الكثير من الوقت. لدينا العزم على العمل بجد حتى يونيو 2023 موعد الانتخابات. سنتحدث عن قضيتنا بالانتقال من حي إلى حي، ومن قرية إلى قرية، ومن بلدة إلى بلدة، ومن شارع إلى شارع”.