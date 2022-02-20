أنقرة (زمان التركية) – تحدى رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان، أن تنجح حكومة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في معالجة أزمة الاقتصاد، بدون إصلاح الهيكل القانوني في البلاد.

تصريحات باباجان جاءت خلال افتتاح مبنى لحزبه في بلدة “شيلا” بمدينة إسطنبول، حيث كان على رأس أجندته الأزمة الاقتصادية.

وأوضح باباجان أن الاقتصاد التركي لن يتحسن طالما لا يوجد قانون ولا عدالة، لذلك “فلن تتمكن الحكومة من إصلاح الاقتصاد مهما فعلت، حتى لو أمسكت طائرا بفمها”.

وأضاف باباجان أن السبب واضح في عدم تمكن الحكومة من إصلاح الاقتصاد، وهو أنها فقدت مفهوم القانون والعدالة.

وتابع باباجان: “البطالة والفقر وغلاء المعيشة تؤذي جميع أنحاء بلادنا. نشعر بالحزن لرؤية ما حدث. كل من هذه المشاكل هي مشاكل سيتم حلها. نحن هنا من أجل هذا، ونحن مستعدون”.

وأكد رئيس حزب الديمقراطية والتقدم على أن الحل لكل هذه المشاكل، هو إصلاح القانون والعدالة.

أشار باباجان إلى أن حزبه موجود في 81 محافظة في تركيا وسيستمر في النمو بسرعة، وقال: ” قد نكون أصغر حزب سياسي في البلاد. لكننا حزب ينمو بسرعة بدعم من مواطنينا. نحن نرى نفس المستوى من الدعم في جميع أنحاء تركيا الأربع”.