أنقرة (زمان التركية) – قال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، نعمان قورتلموش، إنه ليس من السهل الفوز في انتخابات 2023.

قورتلموش قال خلال مؤتمر في ولاية غازي عنتاب، في خطاب موجه لأحزاب المعارضة “انتخابات 2023 في فم الأسد”، أي أنه من الصعب عليهم الفوز بها.

قورتلموش قال إن أحزابا أخرى تظن أنها تحتل المركز الأول في تركيا، ولكن هذا غير صحيح، “حزب العدالة والتنمية هو الأول وقفقا لجميع استطلاعات الرأي”.

وذكر قورتلموش أن حزب العدالة والتنمية يتفوق على أقرب منافسيه من الأحزاب الأخرى بفارق 10-12 نقطة.

وتابع قورتلموش: “لم يتبق الكثير من الوقت. لدينا العزم على العمل بجد حتى يونيو 2023 موعد الانتخابات. سنتحدث عن قضيتنا بالانتقال من حي إلى حي، ومن قرية إلى قرية، ومن بلدة إلى بلدة، ومن شارع إلى شارع”.

وأكد قورتلموش على أن حزب العدالة والتنمية سيكتسب كل يوم أعضاء جدد، لأن الناس سيصوتون لمن يخدم في السياسة، وعندما يصوتون يتصرفون بعقولهم وقلوبهم. وفق تعبيره

وأشار قورتلموش إلى أن حزبهم لا يفرق بين الناس، فلا يفصل بينهم وفقا لأصولهم العرقية أو طوائفهم لمجرد أنهم أتراك أو أكراد أو عرب. على حد قوله.