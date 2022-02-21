أنقرة (زمان التركية) – أجرى وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اتصالا هاتفيا بنظيره الإسرائيلي، يائير لبيد.

وزارة الخارجية قالت في بيان إن الاتصال الهاتفي شهد تبادل الطرفين للآراء بشأن الزيارة المرتقبة للرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، إلى تركيا منتصف شهر مارس/ آذار القادم.

وأضافت الخارجية التركية أن جاويش أوغلو تقدم بالشكر إلى لبيد على تمنياته له بالشفاء العاجل، على خلفية إصابته بفيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر أن وفدا تركيا رفيع المستوى، برئاسة كبير مستشاري الرئيس التركي، إبراهيم قالن، ونائب وزير الخارجية التركي، سادات أونال، أجرى زيارة إلى إسرائيل يومي الأربعاء والخميس، للقاء المدير العام لوزارة الخارجية ألون أوشبيز، والمدير العام الرئاسي إيال شويكي. وركزت اللقاءات على الاستعدادات لزيارة هرتسوغ والعلاقات بين الدول ومختلف القضايا الإقليمية.