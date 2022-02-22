أنقرة (زمان التركية) – أعلن اتحاد جمعيات المستهلكين الأتراك، أن دول الاتحاد الأوروبي رفضت 108 شحنة خضار وفاكهة من تركيا خلال الشهرين الأولين من هذا العام.

آلية مراقبة الاتحاد الأوروبي على المنتجات الزراعية، رفضت الشحنات الزراعية التركية بسبب المبيدات.

تم رفض 108 دفعة فقط من الخضار والفواكه المصدرة إلى دول الاتحاد الأوروبي في الشهرين الأولين من هذا العام باعتبارها “تحتوي سموم زراعية مفرطة أو مواد مسرطنة”.

وقال رئيس لجنة الغذاء والصحة في اتحاد جمعيات المستهلكين، سنان فارجي، إن أكثر من نصف المنتجات تم إرجاعها من الاتحاد الأوروبي بسبب العثور فيها على سموم زراعية.

وصرح فارجي بأنه من غير المعروف ما إذا كانت المنتجات المعادة من الخارج قد تعرضت للتلف أم لا، معربا عن شكه في أن الكثير منها تم طرحه للسوق المحلية مثل صلصة الطماطم والمربى والمخلل وعصير الفاكهة.

وذكر فارجي أنه بعد عودة منتجات مثل الطماطم والفلفل والليمون والحمضيات من روسيا، أعادت أذربيجان 64 طنًا من الفلفل.

ووفقا لفارجي، فإن أكثر المنتجات الزراعية ضررا، هي الفراولة والسبانخ والكرنب والتفاح.

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