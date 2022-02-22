أنقرة (زمان التركية) – قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن ساحل البحر الأسود استخدم ضد الإمبراطورية العثمانية في القرن الـ18.

تصريحات بوتين المتلفزة جاءت خلال توقيعه وثيقة الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك عن شرق أوكرانيا، في خطوة من شأنها أن تشعل نزاعاً كارثياً مع حكومة كييف المدعومة من الغرب.

وأوضح بوتين أن ساحل البحر الأسود كان يستخدم كميدان معركة ضد تركيا والعثمانيين في القرن الثامن عشر.

الرئيس الروسي قال “منطقة البحر الأسود، التي انضمت إلى روسيا نتيجة الحروب مع الإمبراطورية العثمانية في القرن الثامن عشر، كانت تسمى نوفوروسيا (روسيا الجديدة)”.

وأضاف: “الآن يريدون تدمير هذا. يريدون تدمير عمل القادة المشهورين. يريدون تدمير وصولنا إلى البحر الأسود” عبر السيطرة على شبه جزيرة القرم.

بوتين زعم أن الولايات المتحدة تريد إنشاء بنية تحتية في شبه جزيرة القرم ضد روسيا.

الرئيس الروسي وصف حكومة أوكرانيا، بأنها مجرد “دمية” في أيدي الغرب، ملمحا إلى أن أوكرانيا تاريخيا تتعتبر جزء من روسيا.

واتهم بوتين أيضا كييف باضطهاد الناطقين بالروسية والتحضير لـ”حرب خاطفة” ضد منطقتي دونيتسك ولوغانسك في شرق أوكرانيا.