أنقرة (زمان التركية) – فرضت الحكومة التركية زيادة جديدة بشكل غير معلن في أسعار الديزل، وذلك في ظل الزيادات المتعاقبة بأسعار الطاقة.

واعتبارا من يوم السبت الماضي شهد سعر لتر الديزل زيادة بنحو 4 قروش ليرتفع بهذا من 15 ليرة و53 قرشا إلى 15 ليرة و57 قرشا.

وفي السياق نفسه ارتفع سعر لتر الديزل المضاف إليه مادة من 15 ليرة و56 قرشا إلى 15 ليرة و60 قرشا.

ومنذ الأول من يناير/ كانون الثاني هذا العام فرضت الحكومة التركية زيادات سرية في سعر البنزين والديزل بإجمالي 4 قروش. وبالتزامن مع هذه الزيادات ارتفع إجمالي هامش الربح لشركات توزيع الوقود والتجار إلى ليرة و10 قروش.