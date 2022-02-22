أنقرة (زمان التركية) – قال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، أركان قاندمير، إن بلاده لن تكون علاجا للمواطنين الأتراك فقط، بل لقارة أفريقيا أيضا.

تصريحات قاندمير جاءت من مؤتمر في ولاية ماردين، حول انتخابات 2023 وزيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان لإفريقيا.

وأوضح قاندمير أن تركيا تبرعت بـ 100 ألف جرعة من لقاح كوفيد -19 لجمهورية الكونغو الديمقراطية، وسيتم إرسال مليون و100 ألف جرعة من لقاح كوفيد -19 إليها تماشيا مع تعليمات أردوغان.

القيادي بالحزب الحاكم قال: “نأمل أن نكون علاجا لهم. نحن نسعى جاهدين لذلك. فتركيا تفتح أبوابها ليس فقط لأولئك الذين يتنفسون هنا، ولكن أيضًا لجميع الناس على وجه الأرض”.

وذكر قاندمير أن الرئيس أردوغان، أكمل اتصالاته في جمهورية الكونغو الديمقراطية، المحطة الأولى في زيارته الأفريقية، وغادر متوجها إلى السنغال، ثم سيتوجه إلى غينيا اليوم الثلاثاء.

وفي إشارة إلى الانتخابات المتوقع إجراؤها في العام المقبل، قال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية: “أعتقد أن ماردين في عام 2023 ستصوت لحزب العدالة والتمية مرة أخرى”.