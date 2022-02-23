أنقرة (زمان التركية)ــ قطع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارته المقررة إلى غينيا بيساو، بشكل مفاجئ.

أعلنت الرئاسة التركية أن أردوغان ألغى زيارته الأفريقية للمشاركة في اجتماع طارئ عبر الإنترنت مع قادة الناتو لبحث آخر تطورات الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.

وفي إطار جولة أفريقية، زار أردوغان على مدار يومي الأحد والاثنين الكونغو الديمقراطية والسنغال وكان مقررًا أن يتوجه إلى غينيا بيساو.

غير أردوغان وجهته عائدًا إلى تركيا، في أعقاب توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء يوم الاثنين مرسوما للاعتراف رسميا باستقلال منطقتين يسيطر عليهما المتمردون في شرق أوكرانيا.

من انقرة أبلغ أردوغان يوم الثلاثاء نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن تركيا تعارض أي قرار يستهدف وحدة أراضي أوكرانيا.

وأصدرت الرئاسة التركية بيانا عقب هذا الاتصال الهاتفي قالت فيه إن أردوغان شدد على أن تركيا ترى قرار روسيا غير مقبول، ودعا إلى استخدام جميع إمكانيات الدبلوماسية في الساحة الدولية لحل الأزمة.

من جانبه، شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الثلاثاء نظيره التركي رجب طيب أردوغان على دعمه لأوكرانيا في مواجهة “القرارات الاستفزازية” الأخيرة لروسيا، وفق تعبيره.

يشار إلى أن تركيا تتمتع بعلاقات جيدة مع كل من أوكرانيا وروسيا، وسعت إلى توثيق العلاقات الدفاعية مع أوكرانيا في السنوات الأخيرة، بما في ذلك بيع طائراتها بدون طيار من نوع تي بي 2 بايراكتار المنتجة محليًا، لكن الخطوة أثارت انتقادات موسكو معتبرة أن استخدامها ضد متمردين موالين لروسيا تزيد التوتر في المنطقة.