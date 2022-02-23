كييف (زمان التركية)ــ أعلن مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني اليوم الأربعاء حالة الطوارئ لمدة 30 يومًا في جميع أنحاء البلاد، باستثناء منطقتي دونيتسك ولوهانسك.

سكرتير المجلس أوليكسي دانيلوف، قال في بيان إنه تقررإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، باستثناء منطقتي دونيتسك ولوهانسك، وأن القرار يجب أن يوافق عليه البرلمان في غضون يومين.

وأشار مجلس الأمن والدفاع إلى أنه يمكن تمديد حالة الطوارئ لمدة 30 يومًا أخرى إذا لزم الأمر.

ياتي ذلك بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك عن أوكرانيا. ووافق البرلمان الروسي على طلب الرئيس بدخول الجيش الروسي إلى مناطق الانفصاليين.

وفي وقت سابق اليوم حثت أوكرانيا مواطنيها على مغادرة روسيا في أقرب وقت ممكن.

وزارة الخارجية الأوكرانية دعت مواطنيها في روسيا إلى مغادرة البلاد، وقالت في بيان إنه قد تكون هناك قيود على الخدمات القنصلية في روسيا بسبب “العدوان الروسي المتزايد على أوكرانيا”.

البيان دعا المواطنين الأوكرانيين إلى تجنب زيارة روسيا، ودعا الموجودين هناك لمغادرة هذا البلد في أقرب وقت ممكن.