أنقرة (زمان التركية) – كشفت نتائج دراسة حديثة أن 90 في المئة من “الجيل Z” يعاني من مخاوف بشأن المستقبل وأن 97 في المئة منهم لا يثقون بالشخصيات السياسية والأحزاب السياسية.

يطلق تصنيف الجيل زد على الفئة العمرية التي تلي جيل الألفية من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما.

الدراسة التي أجرتها مؤسسة BUPAR للدراسات في تركيا، شارك بها 1512 شاب ينتمون للجيل زد في الفترة بين 10 و13 فبراير/ شباط الجاري بمدن إزمير وأنقرة وإسطنبول.

استطلاع للرأي أفاد أيضا أن 65.7 في المئة من هذا الجيل الذي ينشط على بوسائل التواصل الاجتماعي، يرون أن الشخصيات السياسة تعرقل إبراز الشباب لإمكاناتهم.

وتضمنت الدراسة سؤال المشاركين عن المشكلات التي تعاني منها تركيا من وجهة نظرهم، حيث أختار 71.6 في المئة من المشاركين الاقتصاد وارتفاع سعر صرف الدولار والارتفاع في أسعار السلع والخدمات في حين اختار 12 في المئة منهم النظام التعليمي و7.5 في المئة منهم الظلم و6.1 في المئة منهم إدارة البلاد وأردوغان.

وذكرت الدراسة أن 72.3 في المئة من الشباب أكدوا أنهم سيلتحقون بالجامعة في دولة أخرى إن سنحت له الفرصة.

في حال انعقاد الانتخابات في عام 2023 فإن ناخبي الجيل زد الذين سيصوت لأول مرة سيشكلون 16 في المئة من إجمالي الناخبين أي ما يعادل 18 مليون ناخب.