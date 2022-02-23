أنقرة (زمان التركية)ــ اعتقلت السلطات في تركيا 123 شخصًا بينهم عسكريين، بدعوى صلتهم بحركة الخدمة، في أعقاب مداهمات شهدتها العاصمة أنقرة وولاية باليكسير شمال غرب البلاد.

الاعتقالات تأتي تنفيذأ لأوامر اعتقال بحق 148 مشتبها بهم في أنقرة وباليكسير، من بينهم 11 ضابط صف، بتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة، التي تصر الحكومة على وقوفها وراء محاولة انقلاب 2016.

وبحسب موقع “ديكن” التركي، قررت السلطات احتجاز 63 شخصًا في أنقرة بعد تحقيق أولي معهم، و60 شخصًا في باليكسير، مشيرًا إلى استعداد القوات الأمنية لشن عملية موسعة جديدة في مدن مختلفة لاعتقال المشتبه في انتمائهم إلى الحركة.

تتهم أحزاب معارضة في تركيا الرئيس رجب طيب أردوغان بتدبير محاولة الانقلاب في 2016 لجعلها ذريعة لسحق المعارضين.

أثارت الاعتقالات التعسفية الموسعة استنكارا كبيرا في الرأي العام، حيث فضلا عن أنها تستند لأدلة غير معتبرة قانونيا ودستوريا، كاستخدام تطبيق بايلوك، ينتظر الشعب أن تركز الحكومة على علاج الأزمة الاقتصادية الداخلية، بعد أن قفز معدل التضخم النقدي إلى 48 بالمئة الشهر الماضي.