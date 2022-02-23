أنقرة (زمان التركية) – طلبت الحكومة التركية رسميًا، دولة الإمارات باعتقال زعيم المافيا، سادات بكر، الصادر بحقه مذكرة حمراء من الإنتربول.

وفي الأول من فبراير/ شباط الجاري أصدر الانتربول مذكرة حمراء للبحث عن سادات في 194 دولة وذلك في إطار قرار التوقيف الذي أصدرته بحقه الدائرة الخامسة للمحكمة الجنائية في بورصة والدائرة السادسة عشر للمحكمة الجنائية في إسطنبول.

وعلى خلفية هذا الإجراء بعثت وزارة العدل التركية خطابا إلى السلطات الإماراتية يتضمن طلبات التسليم التي أعدتها نيابات إسطنبول وبورصة والأناضول بحق سادات بكر.

وطالبت وزارة العدل التركية في خطابها السلطات الإماراتية بتوقيف سادات بكر مؤقتا لتسليمه إياها.

يذكر انه بعد اختفاء دام لأشهر وأنباء عن تعرضه للاعتقال وأخرى عن اغتياله، عاود زعيم المافيا التركي سادات بكر، الظهور مرة أخرى، تم تداول صور عائلية لـ سادات بكر على مواقع التواصل الاجتماعي.

في الصور يظهر سادات بك برفقة زوجته وأطفاله أثناء تجولهم بأحد الحدائق وتبدو عليهم السعادة، غير أن اللافت ظهور عدد من أفراد الحرس الشخصي يرافقون سادات بكر.

وليس من المعروف موعد التقاط تلك الصور التي نشرتها زوجة سادات بكر عبر حسابها على انستجرام.

يُذكر أن سادات بكر تصدر حديث الرأي العام التركي لأشهر بسبب مقاطع الفيديو التي كان يبثها من الإمارات، ويكشف فيها عن تورط مسؤولين حاليين وسابقين في تجارة المخدرات والتعاون مع المافيا.

وفي ظل التقارب بين تركيا والإمارات العربية المتحدة خلال الآونة الأخيرة منع سادات من الظهور وتوجيه انتقاداته، في ظل أحاديث عن إخضاعه لعزلة وقطع جميع وسائل التواصل معه.