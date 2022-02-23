أنقرة (زمان التركية) – بعد اختفاء دام لأشهر، عاود زعيم المافيا التركي سادات بكر، الظهور مرة أخرى في أحد الحدائق بمدينة دبي.

وبعد أنباء عن تعرضه للاعتقال وأخرى عن اغتياله، تم تداول صور عائلية لـ سادات بكر على مواقع التواصل الاجتماعي.

في الصور يظهر سادات بك برفقة زوجته وأطفاله أثناء تجولهم بأحد الحدائق وتبدو عليهم السعادة، غير أن اللافت ظهور عدد من أفراد الحرس الشخصي يرافقون سادات بكر.

وليس من المعروف موعد التقاط تلك الصور التي نشرتها زوجة سادات بكر عبر حسابها على انستجرام.

يُذكر أن سادات بكر تصدر حديث الرأي العام التركي لأشهر بسبب مقاطع الفيديو التي كان يبثها من الإمارات، ويكشف فيها عن تورط مسؤولين حاليين وسابقين في تجارة المخدرات والتعاون مع المافيا.

وفي ظل التقارب بين تركيا والإمارات العربية المتحدة خلال الآونة الأخيرة منع سادات من الظهور وتوجيه انتقاداته، في ظل أحاديث عن إخضاعه لعزلة وقطع جميع وسائل التواصل معه.