أنقرة (زمان التركية) – أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان.

الاتصال جاء قبل ساعات من إعلان بوتين تنفيذ عملية عسكرية في دونباس.

وأوضح الكرملين في بيان أن الاتصال الهاتفي شهد تبادل كل من بوتين وأردوغان وجهات النظر بشأن اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا.

وأضاف الكرملين في بيانه أن بوتين أبلغ أردوغان أن اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا كان ضرورة موضوعية بالنسبة لروسيا نظرا لعدائية الحكومة الأوكرانية ورفضها تنفيذ بنود اتفاقية مينسك.

وأكد مسؤولو الكرملين أن الاتصال الهاتفي تضمن أيضا بحث الضمانات الأمنية التي طالبت بها روسيا الدول الأعضاء بحلف الناتو.

وأشار البيان إلى إبلاغ بوتين نظيره التركي بخيبة أمله بشأن موقف الناتو والولايات المتحدة، “الذين يحاولان تجاهل مخاوف ومطالب روسيا الشرعية، تجاه هذه المطالب”.

هذا وصرح الكرملين أن بوتين وأردوغان اتفقا خلال الاتصال الهاتفي على مواصلة الاتصالات بين البلدين بمختلف صورها.

يذكر أن الجيش الروسي يشن هجوما عسكريا بريا وجويا على أوكرانيا، وتم الإعلانِِ عن تعرض 6 مدن للقصف بينها العاصمة كييف.