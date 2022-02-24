أنقرة (زمان التركية)ــ قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إن زيارته إلى تركيا تأتي في إطار تشكيل تحالف إقليمي لمكافحة تغير المناخ.

قال هرتسوغ في مؤتمر حول المناخ: “في الشهر المقبل، من المقرر أن أزور اليونان وقبرص وتركيا على ساحل البحر المتوسط، والتقى بزعماء تلك الدول”.

وأكد هرتسوغ أنه يريد إقامة شراكة إقليمية لمعالجة أزمة المناخ مع هذه الدول الثلاث، بالإضافة إلى مصر والأردن والإمارات والفلسطينيين.

يقع دعم تركيا لحركة حماس، التي تعتبرها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية، ضمن سلسلة القضايا التي تساهم في التوترات السياسية المستمرة مع إسرائيل، على الرغم من الجهود المبذولة هذا العام لإذابة الجليد.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن زيارة هرتسوغ إلى تركيا ستكون في التاسع والعاشر من مارس المقبل، في مسعى لتعزيز الدبلوماسية الهادفة لتحسين العلاقات بين البلدين.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق من هذا الشهر إن بلاده وإسرائيل يمكن أن تعملا سويًا لنقل الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى أوروبا، مؤكدًا أنه سيناقش هذه القضية مع نظيره الإسرائيلي في اجتماعهما وجهاً لوجه بالعاصمة أنقرة.

وكان أردوغان أعلن أن الرئيس الإسرائيلي سيزور تركيا في فبراير ثم ذكر لاحقا أن الزيارة ستتم في مارس.