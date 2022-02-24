أنقرة (زمان التركية) – بعد الغزو العسكري الروسي لدولة أوكرانيا، هناك اهتمام من الرأي العام العالمي بالقدرات العسكرية للبلدين.

نفذت روسيا فجر اليوم الخميس هجوما بريا وجويا على الأراضي الأوكرانية من بيلاروسيا وشبه جزيرة القرم.

يتفق المحللون العسكريون على أن الجيش الأوكراني أقوى وأكثر استعدادًا مقارنة بعام 2014، لكن اتساع المخزون العسكري الروسي يلفت الانتباه.

وبالنسبة لتعداد الجيشين، فالجيش الروسي لديه مليون و 300 ألف عسكري، والجيش الأوكراني لديه 550 ألف فرد.

وبلغت نسبة الإنفاق العسكري لأوكرانيا إلى الناتج المحلي الإجمالي 4.1٪ في عام 2021، بقيمة 5.9 مليار دولار.

من ناحية أخرى، بلغت نسبة إنفاق روسيا على جيشها إلى ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2021، 4.3 في المائة بقيمة 61.7 مليار دولار.

وفي حين أن الجيش الروسي لديه 850 ألف عسكري نشط و 250 ألف احتياطي و 200 ألف من القوات شبه العسكرية، فإن الجيش الأوكراني لديه 250 ألف عسكري نشط و 250 ألف فرد احتياطي و 50 ألف من القوات شبه العسكرية.

ومن حيث القوات البرية، تتمتع روسيا بميزة على أوكرانيا بـ12 ألف 420 دبابة، 30 ألف 122 مركبة مصفحة، 6 آلاف 574 مدفعية ذاتية الدفع، 7 آلاف 571 مدفعية مقطوعة و 3 آلاف 391 قاذفة صواريخ متحركة. تمتلك أوكرانيا 2596 دبابة و 12303 مركبة مصفحة.

وتمتلك القوات الجوية الروسية 772 طائرة مقاتلة و 739 طائرة هجومية وأكثر من 2000 طائرة هليكوبتر، بينما تمتلك أوكرانيا 69 طائرة مقاتلة و 29 طائرة هجومية ونحو 60 مروحية.

ومن خلال حاملة طائرات واحدة و 15 مدمرة و 70 غواصة و 11 فرقاطات، تكتسب روسيا أيضًا التفوق في هذه المنطقة ضد أوكرانيا، التي ليس لديها مدمرات أو غواصات وفرقاطة واحدة فقط.

عامل مهم آخر أكده المسؤولون الروس هو عدد الرؤوس الحربية النووية التي يمتلكونها. تشير التقديرات إلى وجود 4490 رأسًا حربيًا في الترسانة النووية الروسية، سيتم نشر 1600 منها على الصواريخ الباليستية والقاذفات الاستراتيجية.