أنقرة (زمان التركية) – انتقد زعيم حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان، جولة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في أفريقيا في ظل التوترات الأوكرانية-الروسية.

باباجان ذكر أنه كان ينتظر تحقق التصريحات التي قالت إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيأتي إلى تركيا، وإن أردوغان سيقوم بالوساطة بين أوكرانيا وروسيا لحل الأزمة.

باباجان قال منتقدًا: أردوغان بدلا من الوساطة والمشاركة في حل الأزمة، ذهب إلى أفريقيا ليتجول بها.

يشار إلى أن أردوغان قطع جولته في أفريقيا، وعاد إلى تركيا مساء الاثنين بشكل طارئ دون زيارة غينيا بيساو، وحضر اجتماعا عبر الإنترنت مع قادة الناتو عقب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف باستقلال لوهانسك ودونيتسك.

وصرح باباجان أنه ينبغي إعداد حزمة إجراءات طارئة حتى لا تؤثر الأزمة سلبًا على تركيا.

وأكد باباجان أمس الأربعاء قبل ساعات من الغزو الروسي البري والجوي لأوكرانيا، أن هذه الأزمة سيكون لها آثار على تركيا، من حيث المخاطر الأمنية، والشكوك فيما يتعلق بالأسواق المالية.

وأشار باباجان إلى أن الاتحاد الروسي، بعدم اعترافه بالقانون الدولي، يتسبب في جر العالم بأسره إلى أزمة كبرى.

وتباع باباجان: “بصفتنا حزب الديمقراطية والتقدم، فإن موقفنا واضح جدًا. نقول إنه يجب حماية وحدة أراضي أوكرانيا وجميع حقوقها الناشئة عن القانون الدولي بشكل صارم”.

وذكر باباجان أن حزبه يؤيد دوما المفاوضات وليس القوة الغاشمة، للتوصل إلى الحل، داعيا الجميع إلى العمل على إنهاء الصراع قبل أن تتعمق الأزمة وقبل أن توجد خسائر فادحة أخرى.