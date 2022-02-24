أنقرة (زمان التركية) – قال ممثل تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فريدون سينيرلي أوغلو، إنه من الضروري ضمان الحفاظ على المبادئ التأسيسية للأمم المتحدة في ظل الغزو الروسي لدولة أوكرانيا.

وفي إشارة إلى أنهم لم يعترفوا قط بضم شبه جزيرة القرم التي احتلتها روسيا قبل 8 سنوات، قال سينيرلي أوغلو: “اليوم، نواجه عملاً عدوانيًا جديدًا، هذه المرة ضد جزء آخر من أراضي أوكرانيا. هذا غير مقبول على الإطلاق”.

وشدد سينيرلي أوغلو على أن أوكرانيا دعمت دائمًا استقلال ووحدة أراضي الأمم المتحدة داخل حدود الأمم المتحدة المعترف بها دوليًا، وأن هذا التزام قانوني وأخلاقي.

وأشار سينيرلي أوغلو إلى أن المجتمع الدولي يواجه تهديدًا جديدًا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين فيما يتعلق بأوكرانيا، متابعا: “لا نخطئ، فنحن جميعًا بحاجة إلى قواعد تستند إلى القانون الدولي. ومن واجبنا كدول أعضاء الدفاع عن الشرعية. من واجبنا ضمان الحفاظ على المبادئ التأسيسية للأمم المتحدة. إنها الطريقة الوحيدة لتحرير أنفسنا من ويلات الحرب”.

وأكد سينيرلي أوغلو أنهم لا يريدون حربا جديدة في المنطقة، داعيا روسيا إلى التراجع عن قرارها والعودة إلى الدبلوماسية والحوار على أساس اتفاقيات مينسك.

ودعا المسؤول التركي الأطراف إلى ضرورة الالتقاء حول طاولة المفاوضات دون تأخير، مشيرا إلى أن تركيا كدولة مجاورة، على استعداد لاستضافة اجتماعات تقنية وعالية المستوى لتسهيل هذه العملية.