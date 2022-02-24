أنقرة (زمان التركية) – سجلت الزيادة السنوية بأسعار المواد الغذائية في تركيا 91.2 % خلال شهر فبراير الجاري وفق اتحاد النقابات العمالية، في ظل ارتفاع معدل التضخم النقدي إلى 48 بالمئة الشهر الماضي.

تقرير اتحاد النقابات العمالية بعنوان “تضخم الشعب” يظهر أن أسعار المواد الغذائية في تركيا ارتفعت خلال شهر فبراير بنسبة 4.7 في المائة في فبراير، و 14.1 في المائة منذ بداية العام، و91.2 في المائة في فترة العام الماضي.

وفق التقرير، على الرغم من الانخفاض الجزئي في اللحوم والحليب والبيض والزيت والبقوليات مع تخفيض ضريبة القيمة المضافة، استمرت الزيادات في أسعار المواد الغذائية الأساسية، وخاصة الخبز والمعكرونة، بأقصى سرعة.

ورد في التقرير المعد لقياس التضخم الحقيقي الذي يعاني منه الفقراء، أن تخفيض ضريبة القيمة المضافة لا يمكن أن يوقف ارتفاع معدل الزيادة في أسعار المواد الغذائية منذ شهور.

وأضاف تقرير الاتحاد، أنه مع تأثير خفض ضريبة القيمة المضافة، انخفضت أسعار اللحوم والأسماك بنسبة 7.6٪، والزيت بنسبة 11.7٪، والبقول بنسبة 10.1٪، في حين ظل الخصم في الألبان ومنتجات الألبان عند 3.7٪.

وأشار التقرير إلى ارتفاع أسعار الخبز والطحين والبرغل والمعكرونة بنسبة 10.2 في المائة في فبراير وبنسبة 22.2 في المائة منذ بداية العام.

وبالمثل، في حين ارتفعت أسعار الفاكهة بنسبة 32.7 في المائة وأسعار الخضار بنسبة 31.1 في المائة في فبراير، ارتفعت أسعار الفاكهة والخضروات بنسبة 35.5 في المائة وأسعار الخضار بنسبة 64.1 في المائة في الشهرين الأولين من عام 2022. وتجاوزت الزيادة السنوية 150 في المائة في الفاكهة و 241 في المائة في الخضار.