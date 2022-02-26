دمشق (زمان التركية) – أثنى الرئيس السوري بشار الأسد على الحرب الروسية في أوكرانيا، واكد وقوف دمشق بجانب روسيا في موقفها من الناتو، وقال إن روسيا سوف تعطي درسا للعالم، وأن الحرب في أوكرانيا تصحيح للتاريخ.

وصف الأسد في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، العملية العسكرية الروسية التي خلفت دمارا في أوكرانيا، بأنها “تصحيحٌ للتاريخ وإعادةٌ للتوازن إلى العالم الذي فقده بعد تفكك الاتحاد السوفيتي”.

أضاف الأسد وفق وكالة الأنباء السورية “الهيستريا الغربية تأتي من أجل إبقاء التاريخ في المكان الخاطئ لصالح الفوضى التي لا يسعى إليها إلا الخارجون عن القانون”.

بشار الأسد قال إن” روسيا اليوم لا تدافع عن نفسها فقط وإنما عن العالم وعن مبادئ العدل والإنسانية”.

قال الرئيس السوري الذي يتلقى مساندة من الجيش الروسي منذ عام 2015 ” الدول الغربية تتحمل مسؤولية الفوضى والدماء نتيجة سياساتها التي تهدف للسيطرة على الشعوب، حيث أنّ هذه الدول تستخدم أساليبها القذرة لدعم الإرهابيين في سورية والنازيين في أوكرانيا وفي أماكن مختلفة من العالم”.

روسيا ستعطي درسا للعالم

الأسد شدد على أن “سوريا تقف مع روسيا الاتحادية انطلاقاً من قناعتها بصوابية موقفها، ولأنّ مواجهة توسع الناتو هو حقٌ لروسيا لأنه أصبح خطراً شاملاً على العالم وتحول إلى أداةٍ لتحقيق السياسات غير المسؤولة للدول الغربية لضرب الاستقرار في العالم”.

واعتبر الرئيس السوري أن “العدو الذي يجابهه الجيشان السوري والروسي واحد، ففي سورية هو تطرفٌ وفي أوكرانيا هو نازية، مشيراً إلى أن روسيا الاتحادية سوف تعطي درساً للعالم بأن الدول العظمى لا تكون عظمى بقوتها العسكرية فقط وإنما باحترام القانون والأخلاق العالية والمبادئ الإنسانية”.