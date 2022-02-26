أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات، أن حد الفقر ارتفع في تركيا بنسبة 71 بالمئة خلال العام الماضي.

بينما بلغ التضخم النقدي في تركيا ذروته خلال الـ 19 عامًا الماضية، بلغت الزيادة في أسعار المواد الغذائية 66.38٪ على أساس سنوي.

اتحاد النقابات العمالية التركي (Türk-Is) أصدر تقريره حول حد الجوع والفقر في تركيا لشهر فبراير.

ووفقا للتقرير، فإن الإنفاق الشهري على الغذاء (حد الجوع) المطلوب لعائلة مكونة من أربعة أفراد للحصول على نظام غذائي صحي ومتوازن وكاف قد تجاوز مرة أخرى الحد الأدنى للأجور.

وأضاف التقرير: “في تركيا، حيث الحد الأدنى للأجور الواجب دفعه في عام 2022 هو 4 آلاف و250 ليرة تركية، زاد حد الجوع إلى 4 آلاف 552 ليرة تركية في فبراير 2022، بزيادة مقدارها 302 ليرة تركية فوق الحد الأدنى للأجور. كان هذا المبلغ 2.718 ليرة تركية في فبراير 2021”.

وأكد التقرير على ارتفاع حد الجوع بنسبة 7.1 في المائة على أساس شهري وبنسبة 67.5 في المائة على أساس سنوي.

ووفقًا لتقرير فبراير، فإن المبلغ الإجمالي للنفقات الشهرية الأخرى (خط الفقر) للنفقات الغذائية والملابس والسكن (الإيجار والكهرباء والمياه والوقود) والنقل والتعليم والصحة والاحتياجات المماثلة هو 15 ألف و140 ليرة.

وتابع التقرير: “رغم تضاعف الحد الأدنى للأجور أربع مرات تقريبًا، كان حد الفقر 13 ألفًا و 843 ليرة تركية في يناير 2022. ارتفع حد الفقر بنسبة 9.3 في المائة على أساس شهري وبنسبة 71 في المائة على أساس سنوي”.

كما أشار التقرير إلى أنه من ناحية أخرى، ارتفعت “تكلفة المعيشة” لشخص أعزب في تركيا إلى 5 آلاف 970 ليرة تركية شهريًا.