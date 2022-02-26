أنقرة (زمان التركية) – تحافظ تركيا على اتصلاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي “الناتو” بعد تحول التوترات بين روسيا وأوكرانيا إلى حرب، لكنها تحتاط في تصريحاتها وإجراءاتها بشأن روسيا.

ذكرت صحيفة “حريت ديلي نيوز” صباح الجمعة أن تركيا عززت دبلوماسيتها مع أوكرانيا وحلفائها في الناتو عقب الغزو الروسي، ناقش في هذا الإطار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأزمة عبر الهاتف مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت متأخر من يوم الخميس.

وأوضحت الصحيفة أن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو تحدث مع كل من وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكين، ووزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا.

من جانبه، شكر الوزير بلينكين تركيا على دعمها القوي والصريح في الدفاع عن سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، بحسبما كتبته الصحيفة.

وقالت صحيفة “حريت ديلي” إن جاويش أوغلو أبلغ وزير الخارجية الأوكراني كوليبا أن بلاده ترفض الغزو الروسي لأوكرانيا وتواصل دعم وحدة أراضيها.

من جانبه، تحدث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار عبر الهاتف مع نظيره الأمريكي لويد أوستن ونظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، ناقش الطرفان خلاله آخر التطورات في أوكرانيا، بالإضافة إلى قضايا الدفاع والأمن في البلدين والمنطقة.

رغم هذه الاتصالات مع الغرب، إلا أن وزير الخارجية التركي أعلن أن بلاده امتنعت يوم الجمعة عن التصويت على تعليق عضوية روسيا في معظم هيئات مجلس التعاون في أوروبا.

وقال الوزير في مقابلة مع تلفزيون “إن تي في” التركي: “أثناء التصويت في ستراسبورغ (مقر مجلس أوروبا) اختارت تركيا الامتناع عن التصويت.. لا نريد قطع الحوار مع روسيا”.

كما ترفض تركيا إغلاق مضيق الدرنديل والبسفور أمام السفن الحربية الروسية، استجابة لطلب أوكرانيا.