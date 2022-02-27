أثينا (زمان التركية)ــ أدانت اليونان قصف الطائرات الحربية الروسية للمدنيين يوم السبت، في محيط قرية سارتانا الأوكرانية في إقليم دونيتسك.

قال بيان صادر عن وزارة الخارجية، “تدين اليونان بشدة قصف الطائرات الروسية على السكان المدنيين بالقرب من قرية سرتانة، والذي أدى اليوم إلى مقتل 2 من أصل يوناني وإصابة 6 أشخاص بينهم طفل”. تم استخدام التعبير.

وأشير في البيان إلى أنه بناء على تعليمات من الوزير نيكوس ديندياس، اتصل الأمين العام لوزارة الخارجية ثيمستوكليس ديميريس بالسفير الروسي في أثينا هاتفيا وسيتصل بالوزارة غدا.

وفي بيانين منفصلين أدلت بهما وزارة الخارجية في وقت لاحق، أفادت الأنباء أن 8 أشخاص آخرين من أصل يوناني لقوا حتفهم نتيجة الضربات الجوية في قريتي بوغاس وسارتانا شمال ماريوبوليس.

الرئيسة اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو قالت على تويتر، “أعرب عن حزني العميق لمقتل مواطنينا الذين فقدوا حياتهم في القصف الروسي، وكذلك لجميع ضحايا هذه الحرب ضد أوكرانيا. تعازي أسر الضحايا . آلامهم هي آلامنا أيضا”.

يذكر أن اليونان تتخذ موقفا رافضا للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.