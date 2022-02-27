أنقرة (زمان التركية) – طرحت الخطوط الجوية التركية، تذاكر طيران بأسعار مخفضة، لصالح العائدين عبر الدول المجاورة لدولة أوكرانيا.

وأوضحت خطوط الطيران في بيان لها على الإنترنت، أنه مع استمرار غزو روسيا، سيتاح للمواطنين الأتراك العائدين من الدول المجاورة مثل مولدوفا وبولندا فرصة شراء تذاكر بأسعار خاصة.

وبدلا من إجلاء الفارين من الغزو الروسي في اوكرانيا مجانًا، قررت السلطات تخفيض ثمن التذكرة.

وقال المدير العام لخطوط الطيران التركية، بلال إكشي، في بيان على تويتر: “بالنسبة لمواطنينا الذين سيعودون إلى بلدنا من البلدان المجاورة لأوكرانيا ومولدوفا والمجر وبولندا وبلغاريا ورومانيا، يرجى التقدم إلى مكاتب المبيعات ومكاتب المطارات لدينا للحصول على تذكرة مع الرسوم الخاصة المحددة لك”.

وعلم أن الخطوط الجوية التركية حددت أسعار التذاكر المعنية بحد أقصى 220 دولار.

يذكر أن الأجانب المقيمين في أوكرانيا، ينتقلون إلى الدول المجاورة من أجل العودة إلى بلدانهم، في ظل توقف الطيران في أوكرانيا.