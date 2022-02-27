أنقرة (زمان التركية)ــ رفعت المديرية العامة للملاحة البحرية التركية، اليوم الأحد، تأمين السفن التركية المبحرة بالقرب من الموانئ الأوكرانية والروسية إلى المستوى الأعلى.

جاء في بيان نشرته البحرية التركية: “مع الأخذ في الاعتبار آخر التطورات في شمال البحر الأسود، رفعنا الكود الدولي لأمن السفن والمرافق المرفئية ISPS إلى المستوى الأمني ​​الثالث للسفن التي ترفع العلم التركي والتي ستتوقف أو تبحر بالقرب من الموانئ في بحر آزوف والموانئ الأوكرانية والروسية في البحر الأسود”.

يذكر أن الدول تستخدم المستوى الثالث من رمز المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المرفئية (ISPS Code) عندما يكون وقوع حادث أمني محتملًا أو وشيكًا.

وأشار بيان البحرية التركية إلى وجود 271 بحارًا تركيًا على متن 22 سفينة تركية في الوقت الراهن، سبعة منها تبحر بالعلم التركي.

وكانت سفينة مملوكة لتركيا تعرضت لقنبلة قبالة ساحل أوديسا دون وقوع إصابات، بعد وقت قصير من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا يوم الخميس الفائت.