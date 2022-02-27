أنقرة (زمان التركية) – ترددت أنباء عن تعرض طلاب معتقلين في مديرية أمن بورصة للتعذيب على يد الشرطة.

ويتم التحقيق مع 13 طالبًا في مديرية أمن بورصة منذ يوم الاثنين الماضي، من قبل نيابة بورصة.

وكانت نيابة بورصة أصدرت الأسبوع الماضي قرارات باعتقال 13 طالبا بتهمة التواصل مع بعضهم عبر الانترنت. وعلى الفور قامت فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن المدينة باعتقال الطلاب واقتيادهم إلى وحدة مكافحة الإرهاب.

وعلى مدار أربعة أيام تم استجواب الطلاب الثلاثة عشر داخل وحدة مكافحة الإرهاب، ثم تم تمديد فترة الاعتقال دون الاستناد على أية أدلة مادية، كما زُعم تعرض الطلاب للتعذيب خلال عملية الاستجواب لرفضهم الإقرار الاتهامات الموجهة إليهم.

البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، عمرو فاروق جرجرلي أوغلو، استنكر اعتقال الطلاب، وقال عبير تويتر: “نتلقى بلاغات عن سوء معاملة والتحقيق مع اشخاص معتقلين داخل مديرية أمن بورصة في غياب محاميهم. ولاية بورصة هل لديهم تفسير للأمر؟ ماذا يحدث هناك؟”.