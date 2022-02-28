أنقرة (زمان التركية) – أدي المسيحيون الأرثوذكس في تركيا صلاة من أجل السلام بين روسيا وأوكرانيا، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وكالة الأناضول الرسمية قالت يوم الأحد إن القس الأرثوذكسي الروسي ديمتري بوغاتير قاد صلاة أقيمت في جمعية المؤمنين الأرثوذكس الناطقين بالروسية في منطقة ألانيا بمقاطعة أنطاليا، مشيرة إلى أن المشاركين في الصلاة طالبوا بإنهاء القتال على الفور.

وقال ديمتري بوغاتير الكاهن الأرثوذكسي في موسكو الذي قاد التجمع: “ندعو جميع الأطراف المتحاربة إلى السلام. لا نريد أن يموت مزيد من الناس الأبرياء من الطرفين”.

يذكر أن أردوغان انتقد العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بشأن أوكرانيا، وامتنعت تركيا عن التصويت على قرار تعليق عضوية روسيا في مجلس أوروبا، في خطوة تهدف إلى تفادي ضغوط روسيا التي تعتبر أكبر مصدر للغاز الطبيعي لتركيا ولديها القدرة على إلحاق أضرار بالقوات التركية المنتشرة في سوريا.