إسطنبول (زمان التركية) – طالب الزعيم الروحي للمسيحيين الأرثوذكس في العالم، بطريرك القسطنطينية المسكوني برثلماوس، بإيقاف الحرب الروسية الأوكرانية على الفور، قبل مزيد من الخسائر المادية والمعنوية.

برثلماوس وصف غزو روسيا بأنه “يتجاوز كل معاني القانون والأخلاق”، مطالبًا الطرفين خلال قداس أقيم يوم الأحد في كنيسة بمدينة إسطنبول، أشار البطريرك إلى أنه خلال الأيام القليلة الماضية بدأت تتكشف “كارثة إنسانية مأساوية” في أوكرانيا، معلنًا دعمه لأسر جميع القتلى والجرحى خلال الحرب.

وفقًا لبيان صادر عن البطريركية المسكونية، نشرته صحيفة “كاثيميريني” اليونانية، كرر رئيس الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية في إسطنبول برثلماوس دعمه للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، وللأمة الأوكرانية بأسرها، التي اختارت العيش بحرية وقررت تحديد مصيرها بنفسها.

يذكر أن البطريرك برثلماوس يعتبر القائد الروحي والأول بين المسيحيين الأرثوذكس، وقد وقع في 5 يناير 2019 على القرار الرسمي بإنشاء كنيسة أوكرانية مستقلة عن الكنيسة الروسية في قداس احتفالي جرى في إسطنبول بحضور الرئيس الأوكراني السابق بترو بوروشنك، مما وضع نهاية لـ332 سنةً من وصاية الكنيسة الروسية الأرثوذكسية على أوكرانيا.