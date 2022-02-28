أنقرة (زمان التركية) – صرح وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن تركيا ستطبق اتفاقية مونترو على جميع الأطراف.

في حديثه مع قناة سي إن إن التركية، أدلى جاويش أوغلو بتصريحات حول تطورات الاحداث في أوكرانيا.

وأوضح جاويش اوغلو في تصريحاته أن الوضع على الأراضي الأوكرانية تحول إلى حالة حرب مشددا على تطبيق جميع بنود اتفاقية مونترو بشفافية تامة.

وكانت أوكرانيا طالبت تركيا بغلق مضيق البسفور والدرنديل أمام السفن الحربية الروسية، تنفيذا لاتفاقية مونترو.

جاويش أوغلو قال إن اتفاقية مونترو تنظم حركة عبور السفن الحربية للدول المنشاطئة وغير المشاطئة للبحر الأسود.

وأضاف قائلا: “تركيا طبقت الاتفاقية بشكل احترافي حتى يومنا هذا، وستواصل تطبيقها في ظل هذه الأوضاع. المادة التاسعة عشر من الاتفاقية واضحة وصريحة. في البداية وقع هجوم روسي ونحن بحثنا الأمر مع الخبراء والعسكريين والحقوقيين”.

وأكد جاويش أوغلو أن الأمر لم يعد حركة عسكرية بل بات حرب رسمية مفيدا أنه في ظل هذه الأوضاع ستطبق بنود الاتفاقية على جميع الأطراف سواء روسيا أم أوكرانيا.

وأعرب جاويش أوغلو عن سعادته لقرار روسيا وأوكرانيا بدء مباحثات سلام.

هذا وتمنح اتفاقية مونترو الموقعة في عام 1936 تركيا السيادة على المضائق المؤدية للبحر الأسود، حيث تقييد الاتفاقية عدد السفن الحربية والحمولات العابرة بالمضائق التي تربط البحر الأسود بالبحار المفتوحة وتضمن كون البحر الأسود منطقة منزوعة السلاح.