أنقرة (زمان التركية) – قالت صحف إسبانية، إن فريق جالطة سراي التركي يخطط لضم اللاعب الكولومبي نجم كرة القدم جيمس رودريغيز.

جالطة سراي، الذي أجرى انتقالات للاعبين بافيتيمبي جوميس وإيناكي بينا وإريك بولجار، سيشكل هيكلًا جديدًا للفريق الموسم المقبل.

إدارة جالطة سراي التي تضع خططًا للتخلي عن لاعبين مثل بابل وفغولي وعمر بيرم، الذين يعتبرون غير مناسبين، تريد ملء مكانهم بأسماء مؤثرة.

وبناء على ذلك، كشفت الصحافة الإسبانية أن جالطة سراي التركي يسعى لضم نجم كرة القدم الشهير جيمس رودريغيز.

يذكر أن النجم الكولومبي انتقل من ريال مدريد إلى إيفرتون مجانًا في صيف 2020. رودريغيز، الذي قضى عامًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، شق طريقه إلى قطر برسوم انتقال قدرها 8 ملايين يورو.

وفي إشارة إلى العودة إلى أوروبا، قال جيمس رودريغيز: “أريد أن أذهب إلى مكان آخر. العودة إلى أوروبا خيار. أعتقد أن لدي الظروف المناسبة. أنا أعمل على زيادة الوتيرة هنا. سنرى ما سيحدث.”

وورد في الأخبار أن أكبر عقبة أمام جيمس، هي راتبه الشهري البالغ 900 ألف يورو.